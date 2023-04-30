Американского наемника уничтожили на «дороге смерти» под Артемовском «Военкоры Русской Весны» сообщили о гибели американского наемника Купера на «дороге смерти» под Артемовском

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Разрушенные дома в Артёмовске

Американского наемника Эндрю Харриса Купера ликвидировали на «дороге смерти» под Артемовском, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По информации канала, уроженца Кливленда из штата Огайо уничтожили вместе с ирландским боевиком Финбаром Кафферки.

Комбатанты из США и Ирландии погибли под огнем российской артиллерии на дороге, ведущей в Артемовск, по которой в город доставляют резервы и боеприпасы для ВСУ. «Дорога смерти» также является единственным путем для эвакуации раненых украинских военных.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что иностранные наемники заранее покидают свои позиции при приближении подразделений частной военной компании. По словам вагнеровца, «солдаты удачи» сразу «снимаются» и уходят, как только линия фронта подходит ближе 400–500 метров, в то время как регулярная украинская армия получает от командования приказы «стоять насмерть».

По словам бойцов ЧВК «Вагнер», линия фронта приближается к западным окраинам города, для полного контроля над Артемовском чевэкашникам осталось преодолеть около 1,5 километра через городскую застройку.