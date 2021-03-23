Американский эсминец Thomas Hudner покидает Чёрное море

https://static.news.ru/photo/603179fc-8bc5-11eb-b68c-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/USNavyEurope

Эсминец американских ВМС Thomas Hudner (тип «Арли Бёрк») покидает акваторию Чёрного моря, заявили представители Шестого флота США в социальной сети. Корабль находится в регионе с 20 марта 2021 года. Силы ЧФ РФ следили за действиями экипажа Thomas Hudner.

Корабль Thomas Hudner покидает Чёрное море после завершения своего участия в учениях Sea Shield 21 под руководством ВМС Румынии и проведения операций по обеспечению безопасности на море в поддержку союзников по НАТО (Турции, Болгарии и Румынии) и партнёров в регионе (Украины и Грузии), — говорится в официальном аккаунте Шестого флота в Twitter.

HAPPENING NOW: @TheCVN69 ship #USSThomasHudner departs the #BlackSea after completing its participation in the #Romanian @navy_romanian led exercise #SeaShield21 & conducting maritime security operations in support of @NATO Allies & Partners in the region. pic.twitter.com/7FiWJDHxQk — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) March 23, 2021

Накануне Национальный центр управления обороной РФ заявил, что 19 марта в Чёрное море зашёл крейсер ВМС США Monterey, его действия также контролирует Черноморский флот.

До этого экс-глава штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов заявил, что Москва должна жёстко отреагировать на безнаказанные действия кораблей ВМС США в Чёрном море. При этом он подчеркнул, что не нужно развязывать военные конфликты, достаточно прибегнуть к механизмам давления. Представители Шестого американского флота подчеркнули, что ВМС Штатов регулярно проводят работы в Чёрном море. Делается это в интересах НАТО, союзников и партнёров, чтобы обеспечить в регионе необходимый уровень безопасности и стабильности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США собираются усовершенствовать программное обеспечение противоракетной обороны (ПРО) из-за появления у Москвы гиперзвукового оружия. Речь идёт о Системе командования и контроля, боевого управления и связи (C2BMC) — важнейшем элементе ПРО. Целью модернизации может стать усиление защиты от баллистических ракет.