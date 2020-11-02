Американский эсминец покинул акваторию Баренцева моря

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Американский ракетный эсминец USS Ross покинул 1 ноября 2020 года акваторию Баренцева моря, заявили в руководстве Шестого флота ВМС США. По предварительным данным, корабль 13 суток отрабатывал операции в арктических условиях.

Мы применяем уроки, извлеченные из предыдущих операций за Полярным кругом, чтобы укрепить нашу боеготовность в [условиях] этого (арктического. — NEWS.ru) сложного климата, — цитирует ТАСС капитана корабля Джона Д. Джона.

USS Ross вошёл в Баренцево море 19 октября. Это уже третий эсминец США за год, действовавший в указанном районе.

USS Ross (DDG71) является ранней версией корабля типа Arleigh Burke. Его спустили на воду в марте 1996-го и приписали к морской базе Норфолк, штат Виргиния. Длина эсминца — 154 метра, ширина — 20 м. Полное водоизмещение составляет 8 775 тонн. Экипаж — 337 человек. На вооружении USS Ross находятся противокорабельные ракеты Harpoon и крылатые ракеты Tomahawk. Последний корабль может нести до 90 единиц.

Военно-морские силы США намерены оснастить гиперзвуковыми ракетами все эскадренные миноносцы. По словам советника американского лидера по нацбезопасности Роберта О’Брайена, работы по установке в первую очередь проведут на новейших подводных лодках типа «Виргиния» и эскадронных миноносцах типа «Замволт».

Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон планирует достичь паритета с Пекином и Москвой по количеству ракет средней и меньшей дальности. Министр обороны США Марк Эспер на видеоконференции Атлантического совета заявил, что Соединённые Штаты намерены развернуть больше ракетных вооружений в Европе и Азии.

Глава Пентагона сообщил, что Китай в Индо-Тихоокеанском регионе развернул более тысячи ракет средней и меньшей дальности. Эспер, не вдаваясь в детали, упомянул, что «Россия тоже так сделала». Министр обороны в очередной раз обвинил Москву и Пекин в нарушении условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).