https://static.news.ru/photo/acae782e-2fce-11ea-b301-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Пользователи соцсетей обратили внимание, что на траурной процессии тело убитого при ракетном ударе США иранского генерала Касема Сулеймани везли на американском автомобиле Chevrolet.

Похоронить генерала должны в Иране 7 января.

Глава спецподразделения иранской гвардии «Кудс» Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по Багдаду. Приказ об уничтожении был отдан лично Дональдом Трампом. Иран назвал убийство Сулеймани «самой большой ошибкой» США. Генштаб ВС страны предупредил тех, кто стоит за убийством Сулеймани, чтобы они ждали «суровой и достойной сожаления» мести.

Армия США была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а американским гражданам власти рекомендовали срочно покинуть Ирак.

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон относится с пониманием к ликвидации Сулеймани. Министр согласился с позицией США в этом вопросе, добавив, что считать иранского генерала «безвинной жертвой было бы наивным».

На церемонию прощания с генералом Сулеймани в городе Ахваз пришли тысячи людей, писал ранее NEWS.ru.