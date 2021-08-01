Американских дипломатов оставят в одиночестве

Отложенный демарш - это тоже демарш. После того как РФ включила США и осмелевшую Чехию в список недружественных государств, американцы должны были сократить свой персонал, потеряв право на наём граждан РФ и третьих стран. Словом, столкнуться с ужесточением условий своей работы, прежде всего, в Москве, но также своих консульств во Владивостоке и в Екатеринбурге, деятельность которых и так уже неоднократно приостанавливалась по причине СOVID-19.

Правда, введение в действие таких дипломатических рестрикций было отложено в отношении наших американских партнёров до 1 августа. Тогда самые распространённые объяснения такой временной поблажки сводились к нежеланию Кремля ещё больше накалять атмосферу перед женевским саммитом. Стороны и так к тому моменту выпустили друг в друга немало острых стрел, а саммит был важен для обеих стран и их лидеров. Джо Байдену важно было показать, что, вопреки злым языкам, он в хорошей форме и на равных ведёт непростые переговоры с европейскими коллегами, а для Владимира Путина приоритетом была возможность снять последние спекуляции насчёт изоляции России. Саммит, кстати, завершился решением о возвращении «отозванных для консультаций» послов к исполнению их обязанностей.

Adam Schultz/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Затем многодневный и многозначительный визит в Москву спецпредставителя американского президента, известного в мире дипломата Джона Керри, начало за плотно закрытыми дверями российско-американских переговоров о стратегической стабильности. И на таком фоне тени, если и не разрядки, то хотя бы некоторой перезагрузки двухсторонних отношений, отложенные санкции как-то даже подзабылись.

Но не тут-то было. И 182 российских сотрудника покидают свои рабочие места в миссиях США, где они занимались в основном контактами со своими же согражданами. Покидают под личное напутствие госсекретаря Энтони Блинкена, поблагодарившего их напоследок за вклад в осуществление американской миссии в России. Собственно, представители нашего МИД уже подтвердили, что выбывших сотрудников американцы имеют право заместить своими компатриотами при условии сохранения общей квоты персонала в 455 специалистов. Притом понятно, что для такой миссии штатовскому госдепу придётся срочно искать людей с хорошим знанием русского языка.

Ясно, почему Москва так и не отступила от своего первоначального решения несмотря, как мы уже отмечали, на начало давно ожидавшегося диалога. В столице ждали каких-то встречных шагов в отношении наших диппредставительств, в последнее время находящихся под сильным давлением. Но надежды эти не оправдались. И тогда в ход пошёл принцип дипломатической взаимности.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тот самый случай, когда никто не хочет показать собственную слабость и излишнюю уступчивость. Тем более, что у нас давняя история многих безответных жестов доброй воли в отношении американцев. И ныне Москве не щедра на такие авансы. Тем более, что у нас уже заговорили о том, что янки, склонные к повторению оправдавшихся приемов в мировой политике, вновь пытаются сыграть с Россией партию в стиле той, что удалась с Михаилом Горбачевым.

Впрочем, и теперь американцы не скрывают, что надеются на давление внутри страны на Кремль со стороны многих влиятельных россиян, так или иначе связанных со Штатами, у которых возникнут трудности с получением визы. Так что ситуация продолжит развиваться.