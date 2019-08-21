Авторы Бюллетеня атомных учёных высказали озабоченность российским проектом ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». По их словам, в США в 60-е годы прошлого века существовал подобный проект «Плутон», но от него пришлось отказаться. Из-за опасности и нестабильности ракету с ядерным реактором прозвали «летающим Чернобылем». Теперь учёные обеспокоены, что Соединённые Штаты вслед за Россией реанимируют эту технологию, и несчастные случаи вроде произошедшего в Архангельской области участятся.

Россия официально не подтверждает слухи о том, что причиной радиационного заражения местности в Северодвинске стали испытания «Буревестника». Однако об этом заявили представители американской разведки, эксперты и президент Дональд Трамп. Причём Трамп подчеркнул, что у США есть аналогичная технология, «но более продвинутая».

Американские учёные и журналисты скептически отнеслись к утверждению главы государства. Известно, что менее продвинутую версию «Буревестника» в США пытались разработать в 1960-х. В 1957 году ВВС США и Комиссия по атомной энергетике запустили проект «Плутон». Его целью была разработка ракеты с ядерным источником питания — это, в теории, увеличивало скорость и продолжительность её полета с часов до дней и даже недель. Ведущим исследователем назначили физика Чарльза Меркла, разработка шла в Радиационной лаборатории Лоуренса в Калифорнии.

In case you want to understand Skyfall, look at the US history of a nuclear powered cruise missile in the early 1960s, Project Pluto pic.twitter.com/f3H9YheMJk — Terry C Wallace, Jr (@TerryCWallaceJr) August 18, 2019

«Плутон» должен был запускаться, как обычная баллистическая ракета, а ядерный реактор, согласно проекту, вступал в действие уже в воздухе, увеличивая скорость и срок полёта. Но разработчикам быстро стало понятно, что недостатки системы перевешивают её плюсы.

Во-первых, вставал вопрос о материале, из которого изготавливался мини-реактор для ракеты. Он должен быть достаточно компактным, чтобы запустить его в воздух, но обычные ядерные реакторы в то время были огромными. И Меркл, и советские учёные, проводившие аналогичные исследования, соглашались, что лишь немногие из существующих материалов будут пригодны для изготовления стенки такого реактора.

Вместе с отработанным воздухом, который выбрасывала летящая ракета, в атмосферу попадали и ядерные отходы, а так как полёт предполагался на низкой высоте (практически на уровне верхушек деревьев), это могло вызвать заражение местности. Кроме того, летящая со скоростью звука ракета производила бы оглушительный шум, доходящий до 150 децибел. Именно за эти пугающие свойства её прозвали «летающим Чернобылем».

Глава проекта Чарльз Меркл недооценивал проблему радиоактивных выбросов, описывая в своём докладе, что подобная ядерная установка может производить «менее 100 грамм продуктов распада, а в воздушный поток будет выбрасываться всего несколько грамм».

Современные исследователи считают, что в середине прошлого века о последствиях радиации для человека знали недостаточно.

Отношение Меркла к этой проблеме созвучно с той эпохой, — написал для Defense News старший научный сотрудник и исполняющий обязанности директора проекта по ядерной безопасности в Союзе заинтересованных ученых Эдвин Лиман. — Но такую систему сегодня следует считать совершенно неприемлемой. Оценка выбросов радиации в граммах вводит в заблуждение. Чернобыль выпустил в атмосферу всего несколько сотен граммов йода-131, однако это привело в тысячам случаев рака щитовидной железы у детей.

И тем не менее в мае 1961 года в Неваде были проведены первые испытания ядерной установки проекта «Плутон».

Since nuclear-powered cruise missiles are all the rage again, here's my favorite image showing the mission profile of Project Pluto, the US nuclear-powered cruise missile that got (thankfully) cancelled in the 1960s. "Warhead ejection" — what a euphemism! pic.twitter.com/zZYQoAuD05 — Alex Wellerstein (@wellerstein) August 13, 2019

Как писал историк «холодной войны» Грегг Херкен в журнале Air & Space Magazine, реактор «работал всего несколько секунд и использовал только часть своей реальной мощности». Но испытания были признаны успешными, хотя, по словам Херкена, многие разработчики всерьёз опасались, что установка взорвётся. Потребовалось семь лет, чтобы руководство США осознало: проект «Плутон» слишком дорог, сложен в разработке и опасен даже для собственных создателей.