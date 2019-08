Россия официально не подтверждает слухи о том, что причиной радиационного заражения местности в Северодвинске стали испытания «Буревестника». Однако об этом заявили представители американской разведки, эксперты и президент Дональд Трамп. Причём Трамп подчеркнул, что у США есть аналогичная технология, «но более продвинутая».

Американские учёные и журналисты скептически отнеслись к утверждению главы государства. Известно, что менее продвинутую версию «Буревестника» в США пытались разработать в 1960-х. В 1957 году ВВС США и Комиссия по атомной энергетике запустили проект «Плутон». Его целью была разработка ракеты с ядерным источником питания — это, в теории, увеличивало скорость и продолжительность её полета с часов до дней и даже недель. Ведущим исследователем назначили физика Чарльза Меркла, разработка шла в Радиационной лаборатории Лоуренса в Калифорнии.

In case you want to understand Skyfall, look at the US history of a nuclear powered cruise missile in the early 1960s, Project Pluto pic.twitter.com/f3H9YheMJk

«Плутон» должен был запускаться, как обычная баллистическая ракета, а ядерный реактор, согласно проекту, вступал в действие уже в воздухе, увеличивая скорость и срок полёта. Но разработчикам быстро стало понятно, что недостатки системы перевешивают её плюсы.

Во-первых, вставал вопрос о материале, из которого изготавливался мини-реактор для ракеты. Он должен быть достаточно компактным, чтобы запустить его в воздух, но обычные ядерные реакторы в то время были огромными. И Меркл, и советские учёные, проводившие аналогичные исследования, соглашались, что лишь немногие из существующих материалов будут пригодны для изготовления стенки такого реактора.

Вместе с отработанным воздухом, который выбрасывала летящая ракета, в атмосферу попадали и ядерные отходы, а так как полёт предполагался на низкой высоте (практически на уровне верхушек деревьев), это могло вызвать заражение местности. Кроме того, летящая со скоростью звука ракета производила бы оглушительный шум, доходящий до 150 децибел. Именно за эти пугающие свойства её прозвали «летающим Чернобылем».

Глава проекта Чарльз Меркл недооценивал проблему радиоактивных выбросов, описывая в своём докладе, что подобная ядерная установка может производить «менее 100 грамм продуктов распада, а в воздушный поток будет выбрасываться всего несколько грамм».

Современные исследователи считают, что в середине прошлого века о последствиях радиации для человека знали недостаточно.

И тем не менее в мае 1961 года в Неваде были проведены первые испытания ядерной установки проекта «Плутон».