Американские эксперты предложили «отдать» Украину России

https://static.news.ru/photo/32ae64ea-8594-11eb-99c0-96000091f725_660.jpg Фото: Mykola Tys/Global Look Press

Существует угроза объединения Китая, Ирана и России в единый альянс против США. Чтобы избежать этого, американские политологи предлагают «отдать» Украину России.

Формирование оси Москва — Пекин —Тегеран вызывает опасения в Вашингтоне. При этом Россия и её союзники станут ослаблять соседние страны НАТО, Иран примется за Израиль или арабские страны Персидского залива, а Китай начнёт оказывать давление на Тайвань или на государства, оспаривающие его притязания в Южно-Китайском море. Синхронизация этого процесса может создать неприятности для США, пишет The Washington Post.

Соединённым Штатам зачастую трудно преодолеть один кризис. А что будет, если они одновременно столкнутся с тремя или четырьмя? — пишет автор статьи.

При этом США придётся либо «дать отпор», либо «расколоть» враждебный союз, однако для этого придётся пойти на серьёзные уступки. В частности, рассматривается возможность отказаться от влияния на Украине и вывести войска НАТО с территории прибалтийских стран — членов Альянса.

Поводом для опасений журналиста стали планы создания российско-китайской лунной исследовательской станции. При этом, по мнению американца, ни у Москвы, ни у Пекина нет возможности построить объект в ближайшее время.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на опасения Вашингтона по поводу российской активности в космосе. Он подчеркнул, что они безосновательны, поскольку РФ — мирное государство. Беспокойство по поводу возможностей РФ и Китая в космосе выразил командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд. Он, в частности, отметил, что Россия и КНР располагают большим количеством лазерных систем различной мощности и с их помощью могут уничтожать спутники на орбите.