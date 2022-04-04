Кабмин предложил сделать наблюдательные комиссии независимыми от госвласти
Кабмин РФ внёс в Думу законопроект, предусматривающий независимость ОНК от госвласти
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
13:56, 04 апреля 2022
Дом Правительства Российской ФедерацииФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Кабмин РФ внёс в Госдуму проект закона о совершенствовании порядка формирования и деятельности общественных наблюдательных комиссий (ОНК), сообщает ТАСС. В документе, в том числе, прописаны положения о независимости ОНК от органов государственной власти. Также предусматривается запрет на вмешательство в деятельность ОНК политических партий, международных и иностранных организаций.
Вводятся положения о независимости ОНК от органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, — говорится в пояснении к документу.
В декабре члены общественных наблюдательных комиссий (ОНК) решили обратиться в Конституционный суд с требованием изменить утверждённый в апреле 2021 года кодекс этики ОНК, который закрепляет многие спорные требования к правозащитникам. Научно-консультативное заключение для КС подготовила член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Мара Полякова. С этим документом ознакомлен в том числе председатель СПЧ Валерий Фадеев. При этом собеседники NEWS.ru рассказывают, что действующий созыв ОНК превратился в бюрократическую структуру, свободы в которой значительно меньше, чем было раньше.