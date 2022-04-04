Кабмин предложил сделать наблюдательные комиссии независимыми от госвласти

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Глава крупной польской нефтяной компании Orlen Даниэль Обайтек заявил о сокращении объёмов переработки российского сырья на 30%. По его словам, до начала военной спецоперации на Украине в обороте местных заводов Orlen находилось около 50% российской нефти. После начала конфликта на Украине руководство компании отказалось от закупок танкеров с нефтью из РФ, заказав 28 судов с сырьём от альтернативных поставщиков.

В этом году, до начала спецоперации, наша группа перерабатывала более 50% нероссийской нефти. В день начала войны мы прекратили закупку морских грузов российской нефти и заказали 28 танкеров с нефтью...