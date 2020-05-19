Американо-канадская граница останется на замке ещё месяц

https://static.news.ru/photo/fd3abe0a-99ec-11ea-942f-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Граница между Канадой и США будет оставаться закрытой ещё на протяжении 30 дней. Об этом заявил глава правительства Канады Джастин Трюдо.

Под действие ограничений подпадают все лица, чьи поездки не относятся к категории необходимых. Исключение сделано для туристов, возвращающихся домой.

По словам Трюдо, перемещения через границу между Канадой и США могут быть возобновлены после 21 июня, сообщает РИА Новости.

Вашингтон и Оттава приняли решение о закрытии границы в связи с угрозой распространения коронавируса 21 марта. Первоначально оно было рассчитано на месяц.

Ранее NEWS.ru писал, что в Канаде число заражённых COVID-19 превысило 76 тысяч человек. Лидируют по количеству заболевших провинции Квебек и Онтарио.

В мире более 4,8 млн инфицированных COVID-19, свыше 320 тысяч погибли, более 1,9 млн выздоровели.

В России, согласно последним данным, выявлено 299,9 тысячи случаев заражения. Более 76 тысяч человек выздоровели, 2,8 тысячи умерли. В Москве 149,6 тысячи заболевших, свыше 31,4 тысяч выздоровели, 1,6 тысячи скончались.