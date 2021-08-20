Американцы изменили политику эвакуации из аэропорта Кабула

США сократили круг лиц, которых будут пускать в аэропорт Кабула. Теперь на эвакуацию смогут рассчитывать американцы и граждане стран НАТО, а также владельцы грин-карт. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Указано, что эти категории граждан могут привезти с собой ближайших родственников. При этом афганцы, подавшие заявку на специальную иммиграционную визу в США, не входят в эти категории. Собеседник издания отметил, что члены «Талибана» (запрещён в России) помогают американским военным и проверяют документы всех людей, которые пытаются попасть в воздушную гавань.

Ранее официальный представитель «Талибана» Амир Хан Мутаки обвинил власти США в давке и хаосе, воцарившихся в международном аэропорту Кабула. Он подчеркнул, что во всём Афганистане мир и спокойствие, но хаос царит только в аэропорту Кабула.

Давка в воздушной гавани имени Хамида Карзая произошла после того, как талибы пришли к власти в Афганистане. Афганцы попытались массово бежать из страны. Некоторые даже прикрепляли себя к шасси улетавших самолётов. Представитель «Талибана» заявил, что к подобным последствиями привели необдуманные действия и заявления американских властей.