Американцы изменили политику эвакуации из аэропорта Кабула

США сократили круг лиц, которых будут пускать в аэропорт Кабула. Теперь на эвакуацию смогут рассчитывать американцы и граждане стран НАТО, а также владельцы грин-карт. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
Указано, что эти категории граждан
Ранее официальный представитель «Талибана» Амир Хан Мутаки обвинил власти США в давке и хаосе, воцарившихся в международном аэропорту Кабула. Он подчеркнул, что во всём Афганистане мир и спокойствие, но хаос царит только в аэропорту Кабула.
Давка в воздушной гавани имени Хамида Карзая произошла после того, как талибы пришли к власти в Афганистане. Афганцы попытались массово бежать из страны. Некоторые даже прикрепляли себя к шасси улетавших самолётов. Представитель «Талибана» заявил, что к подобным последствиями привели необдуманные действия и заявления американских властей.