Америка — страна-террорист, а что делать России? Слабых в этом мире явно не уважают

Фото: Wali Sabawoon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Итак, ветеран американской расследовательской журналистики 86-летний Сеймур Херш своей публицистикой прервал обет молчания вокруг уничтожения трех ниток «Северных потоков». Взорвал ситуацию всеобщего смущения и коллективно потупленных глаз европейских лидеров.

Суть этого приступа всеобщей скромности выразил президент Сербии Александр Вучич, сказавший, что все знают, кто взорвал газопроводы, но никто никогда не скажет. И вот лауреат Пулитцеровской премии, разоблачивший в свое время преступления в печально знаменитой тюрьме Абу-Грейб, наконец, сказал вслух то, что все и так знали или о чем догадывались.

Операцию по уничтожению «Северных потоков» координировал помощник президента США по безопасности, известный миротворец Джейк Салливан, фактически выполнявший волю президента Байдена, а сам взрыв организовали по сценарию ЦРУ американские водолазы в тесном сотрудничестве с норвежскими флотскими специалистами.

Теперь наступает время неприятных вопросов, которые, без сомнения, будут задаваться журналистами как официальным лицам в Соединенных Штатах, так и в Европе. Причем европейским президентам и премьерам будет куда труднее сохранять хорошую мину при затянувшейся плохой игре.

Потому что мировой заокеанский гегемон своим терактом преследовал свои эгоистические интересы укрепления своего жесткого доминирования над европейскими союзниками. И уже сейчас американский сжиженный газ составляет ровно половину нынешнего европейского потребления голубого топлива.

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

А вот как себя вести европейцам, которые не получили от американской операции ничего, кроме резкого повышения счетов за электричество? Выходит, на деле речь-то идет не о пресловутом «налоге Путина», которым все время пытались оправдаться в Старом Свете, а о дополнительной плате американцам, в очередной раз откровенно кинувшим партнеров.

Но не менее серьезная ситуация и у России. Правда, несколько другого плана. Да, теперь даже закоренелый польский русофоб или кадровый бандеровец не смогут заявлять, что Россия сама взорвала свои же газопроводы, чтобы мстительно заморозить европейцев или получить некую большую страховку. Но от этого в моральном и политическом плане нам не легче. Действительно перед руководством страны, ее внешнеполитическим ведомством встает вопрос, как теперь реагировать на всю ставшую достоянием гласности информацию?

Мы же помним, что и после взрыва трех веток газопроводов даже в натовских кулуарах слышались опасения того, что Россия, прекрасно понимая, чьи уши торчат за всем этим катаклизмом, который даже пытались выдать за чисто природный, может в качестве «ответки» повредить газопровод, идущий из Норвегии на континент. Или перерезать важные кабели секретной оперативной связи, которые проходят по дну Балтийского и Северного морей. Но ничего подобного, естественно, не случилось. Известно, что мы — не они!

Если российский МИД опять выразит серьезную озабоченность, то отрицательный эффект для страны будет сравним с самим взрывом газопроводов. Слабых в этом мире явно не уважают. Тем более что мы только что согласились принять новую главу посольства США, даму с очень неоднозначной репутацией в плане разного рода подрывной деятельности. Что ее просто вызовут, чтобы заявить решительный протест? Или, может, пришло время понизить уровень дипломатического представительства?

Нелепо обращаться и в разного рода международные суды, в которых заправляют все недружественные России страны и которые могут рассматривать наш иск ближайшие 20 лет.

Конечно, можно и нужно попытаться вынести рассмотрение этого теракта на заседание Совбеза ООН. Но, боюсь, само рассмотрение будет заранее заблокировано Англией с Францией. И как теперь пытаться вести переговоры с бывшими «уважаемыми американскими партнерами», которые, на голубом глазу настаивая на своей невовлеченности в конфликт на Украине, фактически совершили акт военного нападения?