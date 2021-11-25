Алиев выразил Путину соболезнования в связи со взрывом на «Листвяжной»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил глубокие соболезнования семьям шахтёров, погибших в результате чрезвычайного происшествия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Телеграмму со словами сочувствия и поддержки он направил в адрес российского лидера Владимира Путина, сообщается на сайте главы государства.

Глубоко опечален известием о человеческих жертвах в результате чрезвычайного происшествия на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — говорится в тексте.

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло в четверг около 08:30 (04:30 мск) в городе Белово Кемеровской области. В это время там находились 287 человек. Погибли 11 горняков, более 45 находятся в больнице. В забое остаются 35 человек.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил трёхдневный траур по погибшим на шахте, он продлится с 26 по 28 ноября. Фамилии жертв и пропавших без вести установлены, с их родственниками работают врачи и психологи.

Ранее стало известно, что трое горноспасателей, пропавших в ходе спасательной операции в кузбасской шахте «Листвяжная», найдены мёртвыми. О том, что отряд, искавший пострадавших, около 15:00 перестал выходить на связь, сообщили в МЧС.