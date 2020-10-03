Алиев назвал фейком заявление Армении о сбитом Анкарой истребителе

https://static.news.ru/photo/c03a4f30-0575-11eb-aa95-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

У Еревана нет доказательств того, что армянский Су-25 сбил истребитель F-16, принадлежащий Турции. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян говорил, что именно турецкий истребитель сбил Су-25. Позднее данные сведения опровергли и в Баку, и в Анкаре.

Как отметил Алиев, турецкая сторона никак не вовлечена в конфликт на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана заметил, что информация о сбитом Анкарой самолёте — это одна из фейковых новостей, которая уже исчезла из медиа. По словам главы государства, у Армении нет доказательств причастности Турции к инциденту.

Любой приземляющийся и взлетающий самолёт есть в компьютере. Каждый может видеть, что происходит. Я удивлён тем, почему страны-сопредседатели Минской группы — Франция, США, Россия — не выражают отношения к этому, — заявил Алиев в интервью телеканалу Al Jazeera.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как ранее писал NEWS.ru, Алиев заявил о невозможности проведения переговоров по урегулированию карабахского конфликта в одностороннем порядке. Он подчеркнул, что у Баку «должен быть партнёр».