Алиев назвал активной роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что российский лидер Владимир Путин сыграл активную роль в урегулировании вооружённого конфликта в Карабахе осенью 2020 года. После начала военных действий первый разговор президентов состоялся 7 октября, в день рождения Путина, отметил лидер Азербайджана в интервью журналу «Национальная оборона».

Алиев добавил , что затем они ежедневно созванивались, чтобы обсудить вопросы, «как и что сделать, чтобы война была остановлена». Именно российский президент, по его словам, поочерёдно разговаривая с Баку и Ереваном, помог согласовать заявление о прекращении огня в Карабахе.

Предполагалось, естественно, его подписание, но Владимир Владимирович попросил меня не настаивать на том, чтобы Пашинян подписывал это в нашем присутствии. Президент России — человек очень деликатный, очень тонкий, ко всем относится очень уважительно, и я сказал, что не буду настаивать, мне не нужны дополнительные какие-то моменты, связанные с унижением Пашиняна, потому что это унижение не человека, а страны, а это мы не можем себе позволить, — подчеркнул лидер Азербайджана.

Он добавил, что у него с российским лидером «очень доверительные отношения».

Это важно между политиками, особенно политиками соседних стран, — доверять друг другу. Это именно то, что существует между нами. И, конечно, чувство глубокого взаимного уважения. Наши цели полностью совпадают, — отметил Алиев.

Ранее стало известно, что задолго до начала обострения карабахского конфликта в 2020 году Баку имел план ведения боевых действий, заявил Ильхам Алиев. По его словам, это было естественным для страны, которая находилась в состоянии войны, хоть и «замороженной». Алиев также рассказал, как появилось название плана «Железный кулак».