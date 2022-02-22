Алиев и Эрдоган обсудили «кризис между Россией и Украиной»

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, передаёт ТАСС. Стороны обсудили «кризис между Россией и Украиной» и ряд других вопросов, в том числе отношения с Арменией.

В ходе переговоров обсуждались вопросы усиления сотрудничества между Турцией и Азербайджаном, а также региональные проблемы, особенно отношения с Арменией, а также российско-украинский кризис, — сказали в канцелярии Эрдогана.

Москва ранее не раз подчёркивала, что не является стороной конфликта между Украиной, ДНР и ЛНР.

Ранее Путин и Ильхам Алиев подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. Затем политики обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху. Российский лидер заявил о полном достижении всех договорённостей по урегулированию ситуации в регионе. По словам Путина, РФ продолжит оказывать содействие урегулированию любых споров между Арменией и Азербайджаном, в том числе пограничных.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе. Госдума и Совет Федерации признали суверенитет ДНР и ЛНР.