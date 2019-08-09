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Во Франции полиция задержала активиста — 40-летнего итальянца — который разыскивался в течение 18 лет за правонарушения, которые он совершил во время саммита G8 в Генуе в 2001 году.

Прокуроры итальянских городов Милана и Генуи выдали два ордера на арест Винченцо Векки.

Первый связан с погромами, в которых он участвовал во время манифестаций в 2006 году. Второй — с участием в несанкционированных митингах во время саммита 2001 года.

Как ранее писал News.ru, Басманный суд арестовал Сергея Фомина. Он стал десятым фигурантом дела о массовых беспорядках. Ранее Фомин был объявлен в розыск, но позже сам пришёл в полицию.