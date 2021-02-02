Агента ФБР убили при обыске по делу о детской порнографии

https://static.news.ru/photo/4c4d7544-6573-11eb-aeb2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как минимум одного агента ФБР убили, когда он попытался провести обыск по делу о детской порнографии во Флориде. Инцидент произошёл в городе Санрайз.

Подозреваемый забаррикадировался в своём доме с оружием. Когда агенты попытались проникнуть в жилище злоумышленника, тот открыл по сотрудникам спецслужб огонь. По всей видимости, он не хотел сдаваться.

В результате перестрелки один или даже два агента ФБР были убиты. Точных данных относительно погибших нет. Ещё несколько человек были ранены. Спустя несколько часов после этого злоумышленник покончил с собой. Предполагается, что он не выдержал осады своего обиталища, передаёт Miami Herald.

Ранее NEWS.ru писал, что фигурант дела о насилии над детьми покончил с собой в Санкт-Петербурге. В момент смерти он находился под стражей.

Фигурантов дела о педофилии задержали в мае 2020 года. Было возбуждено дело по статье «Развратные, насильственные и иные действия сексуального характера».

Следствие предполагает, что преступления сексуального характера происходили аж с 2014 года. В то время дело вызвало большой общественный резонанс. Люди были возмущены произошедшим и требовали наказать предполагаемых преступников.