https://static.news.ru/photo/04246f24-42ca-11ea-86be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua Kabul/Xinhua/Global Look Press

Директор управления гражданской авиации Афганистана Гулам Масум сообщил, что американский военный самолёт потерпел крушение в стране из-за технических проблем.

По его словам, у воздушного судна отказал двигатель. Пилоты пытались посадить самолёт ВВС США в аэропорту Шарана, однако им это не удалось. С ними контактировали афганские специалисты, которые направили их на аварийную посадку, сообщает телеканал 1TV.

Самолёт разбился на территории, подконтрольной движению «Талибан» (террористическая организация, запрещённая на территории РФ). Боевики заявили, что сбили борт. Американские военные опровергли эту информацию.

Позже стало известно, что при крушении самолёта погиб Майкл Д'Андреа, известный, как Тёмный Принц. Он был ответственен за ликвидацию главы иранского подразделения «Кудс» генерала Касема Сулеймани, писал NEWS.ru.