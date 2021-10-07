Афганцам запретили живую музыку на свадьбах

Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило о введении ряда правил проведения свадебных церемоний. Они были приняты на специальном заседании созданного вместо Министерства по делам женщин Министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного, передаёт ТАСС со ссылкой на местный телеканал Afghanistan International.

В частности, запрещается живая музыка во время торжества и проведение мусульманского бракосочетания с чтением молитв никаха перед праздничным приёмом пищи. Также правила требуют, чтобы во время церемонии мужчины и женщины находились в разных помещениях.

Афганцы относят свадьбу к одному из главнейших событий в жизни. Мероприятие обычно длится три дня. На него съезжаются сотни гостей, накрывается роскошный стол, молодожёнам вручают ценные подарки. В богатых семьях это может быть земля или недвижимость.

В 1996–2001 годах, когда талибы находились у власти в Афганистане, был введён ряд запретов во время свадебных торжеств. В частности, не разрешались пение и танцы. Из-за этого многие афганские музыканты и танцоры были вынуждены покинуть страну.

Ранее стало известно, что назначенный талибами ректор Кабульского университета Мохаммад Ашраф Гайрат запретил женщинам учиться и преподавать в вузе.

16 августа боевики движения «Талибан» окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой сосредоточились силы сопротивления. После неудачных переговоров с оппозицией радикалы захватили мятежную провинцию и объявили о завершении войны в Афганистане. Позднее талибы сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.