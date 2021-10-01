Адвокат пожаловался, что не может связаться с Саакашвили

Адвокат задержанного в Грузии экс-президента страны Михаила Саакашвили Бека Басилая признался, что ему никак не удаётся связаться со своим подзащитным. Он отметил, что пытается поговорить с представителями МВД Грузии, прокуратуры и пенитенциарной системы, но пока не получил ответа. Об этом сообщает Sputnik.

Юрист назвал задержание Саакашвили политическим решением и заявил, что оно не имеет ничего общего с уголовным делопроизводством.

У меня нет никакой конкретной информации, хотя по закону мне должны были сообщить об этом (о ситуации с Саакашвили. — NEWS.ru), — сказал Басилая.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее пообещал, что экс-президент будет помещён в тюрьму по возвращении на родину.

В Грузии на политика заведены четыре уголовных дела — о превышении полномочий, растрате бюджетных денег и избиении депутата. Ему грозит до 11 лет лишения свободы. При этом по двум делам уже вынесены решения, его приговорили к девяти годам заключения.

Саакашвили обещал приехать в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. При этом грузинские власти не раз заявляли о том, что политик будет задержан, как только пересечёт границу.

1 октября экс-президент сообщил, что вернулся на родину. Однако в МВД Грузии опровергали информацию о возвращении Саакашвили. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники в украинской Госпогранслужбе сообщали, что политик не пересекал границу.