«Продолжает голодовку»: адвокат рассказал о состоянии Саакашвили в тюрьме

Адвокат задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая рассказал, что его подзащитный продолжает голодовку, находится в нормальном состоянии. По словам юриста, политик, возможно, сам откажется от экстрадиции на Украину, сообщает РИА Новости.

Миша продолжает голодовку принципиально и тем самым выражает протест, он намерен бороться до конца. Чувствует себя хорошо, — заявил Басилая журналистам у тюрьмы.

Он добавил, что позиция Саакашвили по вопросу экстрадиции такова, что он прибыл в Грузию, на свою родину, и собирается вести политическую борьбу.

Возможно, он откажется от экстрадиции, — резюмировал юрист.

Ранее Саакашвили был признан виновным в избиении депутата парламента Валерия Гeлашвили и уголовных делах, связанных с убийством Сандро Гиргливaни. Политик был заочно осуждён на шесть лет тюремного заключения.

Также в отношении Саакашвили возбуждены ещё четыре уголовных дела. Они касаются разгона митинга в Тбилиси 7 ноября 2007 года, погрома в телекомпании «Имeди», незаконного захвата имущества предпринимателя Бадри Патaркацишвили и растраты на личные нужды 9 млн лари ($3 млн).

О задержании политика 1 октября сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. При этом в Тбилиси заявили, что не отпустят Саакашвили, пока тот не отсидит тюремный срок на родине.