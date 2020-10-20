Адмирал Касатонов оценил угрозу от новых военно-морских баз Украины

https://static.news.ru/photo/f5d7ee96-132a-11eb-8132-fa163e074e61_660.jpg Игорь Касатонов Фото: Касатонов Валерий Кириллович/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

Бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Игорь Касатонов назвал политиканством заявление Киева о строительстве новых военно-морских баз. По его словам, они не будут нести хоть какой-то опасности для России.

Это политиканство, потому что строительство настоящей базы — против кого? Если против Крыма, то там базируется мощнейшая межвидовая группировка. На украинских базах катера будут базироваться — одно название. В стратегическом плане они никакого не будут иметь значения. Да и в оперативном плане тоже, — отметил адмирал в интервью НСН.

Он добавил, что в будущем эти базы окажутся невостребованными. Они не заинтересуют ни НАТО, ни Турцию, которые откажутся размещать там свои войска.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов убеждён: у Украины пупок развяжется содержать сразу две военные базы. Своими силами Киев вряд ли способен их построить — речь идёт не только о строительстве, но и об обслуживании баз, а это огромные средства. Комоедов считает, что эта затея в любом случае обречена на неудачу.