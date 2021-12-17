Администрация президента Молдавии открестилась от призывов выслать посла РФ

Администрация президента Молдавии не имеет отношения к призывам объявить посла России в Кишинёве Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского, передаёт ТАСС слова пресс-секретаря президента Молдавии Сорина Штефырцэ.

Ранее председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить Васнецова персоной нон грата в своем посте в Facebook.

Это личное мнение господина Гузуна, которое не отражает позицию администрации президента, — сказала Штефырцэ.

В понедельник Центральная избирательная комиссия непризнанной Приднестровской Молдавской Республики сообщила о том, что по предварительным данным, на выборах побеждает действующий президент Вадим Красносельский. Он набрал 79,4% голосов.

Ранее российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в страну пограничные службы Молдавии. В самом ведомстве заявили о том, что не знают причин этого. Политолог связала данное решение с тем, что она должна была присутствовать в качестве наблюдателя от Общественной палаты на выборах президента Приднестровья.