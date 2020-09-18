Абэ впервые с 2013 года посетил храм — символ милитаризма

https://static.news.ru/photo/a1f3f994-fa4a-11ea-bbf1-fa163e074e61_660.jpg Храм Ясукуни Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ посетил расположенный в центре Токио синтоистский храм Ясукуни. Там хранятся списки японских солдат, в том числе военных преступников, казнённых после Второй мировой войны, поэтому посещение храма официальными лицами всегда вызывает протесты в Китае, Республике Корея и других странах, пострадавших от японской агрессии, и воспринимается как её оправдание.

Сегодня я посетил храм Ясукуни и сообщил духу, что ушёл с поста премьер-министра 16 сентября, — написал в Twitter Абэ.

Последний раз он совершал паломничество в Ясукуни в самом начале своего второго премьерского срока, в 2013 году, тогда это вызвало волну критики со стороны Китая и Южной Кореи. После этого Абэ регулярно направлял подношения храму, воздерживаясь от посещения.

Как писал NEWS.ru, главой Минобороны Японии в правительстве нового премьер-министра Ёсихидэ Суги стал Нобуо Киси — младший брат Синдзо Абэ. Об этом назначении объявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като. На посту министра обороны Киси сменил Таро Коно, которого назначили министром по делам административной реформы.

Абэ объявил о своём намерении уйти в отставку в конце августа. Он установил рекорд по времени пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии (2799 дней с момента начала второго премьерского срока).