96-летний мужчина победил коронавирус в Армении

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп провёл телефонные переговоры со своим коллегой их Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили обстановку в Ливии и Сирии.

Кроме того, политики поговорили об отношениях между двумя странами, передаёт ТАСС. Они договорились о продолжении сотрудничества в политической и военной сферах. Они уверены, что это поможет обеспечить пир на Ближнем...