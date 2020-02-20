https://static.news.ru/photo/45c51fb4-53aa-11ea-b48e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Baoping/Global Look Press

В Нигерии от начавшейся 30 декабря 2019 года лихорадки Ласса умерли уже 103 человека. Заражёнными в настоящее время являются 586 человек.

Лихорадка зафиксирована в 26 штатах Нигерии из 36. Большая часть заражённых приходится на штаты Эдо и Ондо — 67% выявленных случаев заболевания.

24 января текущего года в Нигерии было зарегистрировано 195 случаев заболевания лихорадкой Ласса, 29 человек скончались. Лихорадка Ласса — острое вирусное геморрагическое заболевание. Обычно длится от одной до четырёх недель. Летальный исход может наступить через 14 дней после первых симптомов.

Как ранее писал NEWS.ru, первый случай заболевания смертельно опасной лихорадкой Ласса зарегистрирован в крупнейшем мегаполисе Нигерии — Лагосе.