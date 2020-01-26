На юге Нигерии зафиксирована вспышка лихорадки Ласса. От болезни скончались уже 29 человек с начала января.
По состоянию на 24 января текущего года в Нигерии зарегистрировано 195 случаев заболевания лихорадкой Ласса, 29 человек скончались, — заявил глава Нигерийского центра по контролю за заболеваниями (NEMA) Чикве Ихеквеаза.
Лихорадка Ласса — острое вирусное геморрагическое заболевание. Обычно длится от одной до четырёх недель. Летальный исход может наступить через 14 дней после первых симптомов,
Как ранее писал NEWS.ru, в Китае с конца декабря началась эпидемия пневмонии, спровоцированной новым типом коронавируса. Глава Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй рассказал о длительности инкубационного периода заболевания. Он может составлять от одного до 14 дней.
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