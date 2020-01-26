https://static.news.ru/photo/c575ad2a-4052-11ea-b957-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miro May/picture alliance/Global Look Press

На юге Нигерии зафиксирована вспышка лихорадки Ласса. От болезни скончались уже 29 человек с начала января.

По состоянию на 24 января текущего года в Нигерии зарегистрировано 195 случаев заболевания лихорадкой Ласса, 29 человек скончались, — заявил глава Нигерийского центра по контролю за заболеваниями (NEMA) Чикве Ихеквеаза.

Лихорадка Ласса — острое вирусное геморрагическое заболевание. Обычно длится от одной до четырёх недель. Летальный исход может наступить через 14 дней после первых симптомов, сообщает агентство AFP.

Как ранее писал NEWS.ru, в Китае с конца декабря началась эпидемия пневмонии, спровоцированной новым типом коронавируса. Глава Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй рассказал о длительности инкубационного периода заболевания. Он может составлять от одного до 14 дней.