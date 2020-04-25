100-летний ветеран из США поделился воспоминаниями о встрече на Эльбе

https://static.news.ru/photo/761f6114-86e6-11ea-904d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

Ветеран Второй мировой войны из США Стивен Мельникофф вспомнил встречу на Эльбе с русским солдатами.

Сам он прошёл войну в рядах союзных войск со дня высадки в Нормандии и до победы в Европе. В последние дни войны он служил в подразделении, стоявшем на Эльбе. По словам солдата, в районе расположения их части ничего не происходило, бойцы чувствовали себя даже расслабленно. Тогда они отправили патруль, который переправился через реку. Там американцы случайно наткнулись на русский патруль.

Самому ветерану поучаствовать во встрече не пришлось, подробности о ней ему рассказали сослуживцы.

Они рассказывали, что это была радость. Даже в той небольшой группе. Рассказывали, что они выпили и повеселились. Это были небольшие группы: лейтенанты и несколько рядовых с каждой стороны. Они просто обменялись и повеселились, потому что война заканчивалась для всех нас, — рассказал Мельникофф.

Стивен Мельникофф, которому исполнилось 100 лет, должен был присутствовать на праздновании 75-летия Победы в Москве. Однако пандемия коронавируса смешала все планы, и теперь он не уверен, сможет ли он присутствовать на параде в сентябре, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны ко Дню Победы опубликовало уникальные архивные фото и документы встречи на Эльбе в 1945 году. В числе документов представлены личные фото из семейных архивов полководцев Ивана Конева, Алексея Жадова, Глеба Бакланова и Александра Родимцева.