С-400 уничтожили воздушные цели над Астраханской областью

https://static.news.ru/photo/b454f45a-8d4b-11eb-8e32-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный ракетный полк Центрального военного округа (ЦВО) на полигоне «Ашулук» (Астраханская область) произвёл первые боевые пуски после перевооружения на новые зенитные ЗРК С-400 «Триумф», передают 25 марта представители ЦВО. Тактические манёвры продлятся до середины апреля. В тренировках принимают участие свыше 300 военных и около 100 единиц техники.

Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в рамках учения выполнили боевые пуски и уничтожили средства воздушного нападения «противника». В качестве воздушных целей использовались две модификации высотных и маловысотных высокоскоростных сверхманёвренных ракет-мишеней «Армавир». Полёт баллистической цели со скоростью свыше 1000 метров в секунду и на высоте более 10 километров имитировала ракета-мишень «Кабан», — передаёт РИА Новости со ссылкой на ЦВО.

Системы С-400 находятся не только на вооружении армии РФ, но и закупаются многими иностранными партнёрами. Так, подобные системы есть уже у Китая, Турции и Индии, а также покупкой российских ЗРС С-400 интересуются Ирак, Египет, Саудовская Аравия, Катар и Вьетнам.

Накануне американский журнал The National Interest сообщил, что на параде Победы в Москве Россия представит своё самое смертоносное оружие. Издание считает, что для российских властей это праздничное мероприятие — одна из возможностей продемонстрировать потенциальным зарубежным покупателям лучшие образцы своей военной техники. Лучшим оружием РФ, по мнению журналистов США, являются танк Т-14 «Армата», истребитель пятого поколения Су-57, зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал» и танк Т-90М.

Как писал NEWS.ru, в феврале 2021 года в ходе испытаний были раскрыты беспрецедентные возможности «Арматы». Система управления огнём танка Т-14 «Армата» проявила способность без участия экипажа находить, распознавать и брать на сопровождение цель на поле боя. Подобное случилось впервые в истории танкостроения.