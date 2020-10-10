Журналисты США восхитились полётом российского Су-57

https://static.news.ru/photo/c2de0400-0ae5-11eb-94e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские журналисты удивились выступлению лётчика Су-57, который управлял истребителем без фонаря кабины.

Видео было опубликовано Минобороны России к столетнему юбилею Государственного лётно-испытательного центра имени Чкалова. На кадрах видно, как Су-57 совершает полёт без купола, защищающего пилота от встречного потока воздуха, погодных условий и шума.

Как предположили в Popular Mechanics, ролик демонстрирует, что потеря купола при чрезвычайной ситуации никак не повлияет на управление самолётом.

Кажется, что пилот одет в очень тяжёлую куртку или лётный костюм в качестве средства защиты, — отметил эксперт.

В издании также назвали видео «стоящим просмотра».

Ранее военные эксперты в США выразили опасения, что Россия в рамках проекта создания истребителя шестого поколения модернизирует многофункциональный Су-57 и совместит его с наработками МиГ, добавив в проект системы искусственного интеллекта, которых нет в проектах американских аналогов, писал NEWS.ru.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.