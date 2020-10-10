Журналисты США восхитились полётом российского Су-57

Американские журналисты удивились выступлению лётчика Су-57, который управлял истребителем без фонаря кабины.
Видео было опубликовано Минобороны России к столетнему юбилею Государственного лётно-испытательного центра имени Чкалова. На кадрах видно, как Су-57 совершает полёт без купола, защищающего пилота от встречного потока воздуха, погодных условий и шума.
Как
Кажется, что пилот одет в очень тяжёлую куртку или лётный костюм в качестве средства защиты, — отметил эксперт.
В издании также назвали видео «стоящим просмотра».
Ранее военные эксперты в США выразили опасения, что Россия в рамках проекта создания истребителя шестого поколения модернизирует многофункциональный Су-57 и совместит его с наработками МиГ, добавив в проект системы искусственного интеллекта, которых нет в проектах американских аналогов, писал NEWS.ru.
Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.
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