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Россия будет помогать Китаю создавать систему предупреждения о ракетном нападении, однако секреты собственной работы в этом направлении специалистам из КНР не раскроет. Об этом журналистам сообщил главный конструктор СПРН, генеральный директор МАК «Вымпел» Сергей Боев.

Он отметил, что Россия и Китай проводят совместные работы по нескольким направлениям. В первую очередь, по словам Боева, в области контроля космического пространства. На вопрос сотрудника СМИ, не выдаст ли...