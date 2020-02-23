https://static.news.ru/photo/88daa776-562d-11ea-a2f8-fa163e074e61_660.jpgФото: Александар Вучић/facebook.com
Президент Сербии Александр Вучич считает, что зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1», поставленные из РФ, усилят обороноспособность страны и её военный нейтралитет, но вызовут внешнеполитическое давление на Белград. Он уточнил, что в страну доставлены уже два комплекса из шести, предусмотренных контрактом.
Сербия единственная в регионе имеет ЗРПК «Панцирь-С1», оборонительное оружие, но и оружие, которое делает Сербию сильнее, укрепляет её военный нейтралитет. Нет сомнений, что «Панцири» станут причиной увеличения давления на Сербию, — цитирует РИА Новости Вучича.
Как писал NEWS.ru, Россия начала поставку в Сербию комплексов противовоздушной обороны ближнего действия «Панцирь-С». Они предназначены для противостояния воздушным, наземным и надводным атакам. С их помощью военные смогут прикрывать гражданские объекты. Система может функционировать в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке.