https://static.news.ru/photo/9796ec2e-4e4f-11ea-870d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заказчик, а не производитель будет решать вопрос об испытаниях в Сирии бронетехники на платформе «Армата», заявил генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

Он уточнил, что в будущем универсальную боевую платформу могут начать экспортировать за рубеж.

Интерес повышенный у инозаказчиков, безусловно, есть, — цитирует слова главы концерна «Интерфакс».

Потапов отметил, что для поставок в другие государства необходимо пройти установленные законом процедуры.

Ранее американское издание The Diplomat сообщило, что российский танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» не поступает в войска из-за проблем с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом, писал NEWS.ru.