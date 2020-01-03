Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС с новыми комплексами радиоэлектронной борьбы поставят в российские войска.

По данным Минобороны, поставки запланированы на 2020 год.

При модернизации устанавливаются современные авионика, бортовой радиоэлектронный комплекс и другое оборудование, — уточнил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Он добавил, что новое оборудование в несколько раз улучшает точность поражения целей бомбами, управляемыми и крылатыми ракетами.

Как писал NEWS.ru, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что воздушный компонент ядерной триады страны усилился после создания новых самолётов, а также обновления парка дальней авиации.

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