Шесть модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-95МС с новыми комплексами радиоэлектронной борьбы поставят в российские войска.
По данным Минобороны, поставки запланированы на 2020 год.
При модернизации устанавливаются современные авионика, бортовой радиоэлектронный комплекс и другое оборудование, — уточнил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Он
Как писал NEWS.ru, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что воздушный компонент ядерной триады страны усилился после создания новых самолётов, а также обновления парка дальней авиации.
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