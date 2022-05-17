Военный эксперт рассказал об удививших ВСУ российских танках Военный эксперт Суконкин: российские танки Т-90М удивили ВСУ своей бронёй

Танк Т-90АМ / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские танки Т-90М «Прорыв» удивили ВСУ своей бронёй, заявил военный эксперт Алексей Суконкин «ПолитЭксперту». По его словам, эта модификация боевой машины хорошо себя проявляет в борьбе с западными противотанковыми системами.

Даже уже отправленные на Украину танки отлично проявляют себя в бою против NLAW, Javelin и других. Удары они выдерживают намного лучше, чем от них ожидали на Западе. Этим и удивили противника, создав дополнительные проблемы. В Т-90М броня ещё более сильная и непробиваемая, — сказал Суконкин.

Он добавил, что для максимальной эффективности в бою нужно больше таких танков. Один, даже сверхзащищённый, быстро уничтожат, ему необходима помощь. Также Т-90М можно использовать в городских боях вопреки обычной тактике, считает Суконкин.

17 мая Уралвагонзавод, который в составе концерна УВЗ входит в Ростех, отправил в российские войска эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв». Перед отправкой боевые машины освятили, внутрь поместили православные иконы, рисунки и письма детей танкостроителей.

Накануне отправки медиаресурсы Уралвагонзавода пытались атаковать, заявили в пресс-службе завода. Доступ на сайт предприятия ограничен, проводятся профилактические мероприятия. Тем не менее завод функционирует в штатном режиме и работает над выполнением гособоронзаказа.