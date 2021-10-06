Военные учёные РФ назвали метод борьбы с американским десантом

Совместные действия пилотируемой авиации и роя малых ударных беспилотников являются надёжным способом борьбы с потенциальным морским десантом США. Об этом заявили российские военные учёные, предложение которых опубликовано в журнале «Воздушно-космические силы. Теория и практика».

В публикации отмечается , что разработка эффективных способов борьбы с возможным морским десантом является актуальной, поскольку к России постоянно предъявляются территориальные претензии, идёт освоение Арктики. В США тем временем развивают концепцию загоризонтных морских десантов с использованием универсальных десантных кораблей (УДК).

В настоящее время вероятный противник существенно повысил свои боевые возможности для проведения морских десантных операций за счёт принятия на вооружение новых УДК и десантно-высадочных средств на воздушной подушке, — подчёркивается в публикации.

Учёные считают, что большое число​ беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)​ малого класса способно нанести удар по вероятному загоризонтному десанту ещё до начала его высадки. При атаке дроны также смогут сбросить на транспорт противника радиомаяки. Это позволит подсветить цели для пилотируемых вертолётов или​ самолётов.

В публикации активные встречные действия названы определяющими, поскольку позволят развернуть на берегу огневые средства Сухопутных войск и в конечном счёте сорвать планы противника.​

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