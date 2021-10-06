Доктор военных наук предсказал эпоху локальных войн

Несмотря на гонку вооружений, третьей мировой войны ждать не стоит, так как лидеры стран опасаются ядерного удара. Однако смена лидеров влияния неизбежно приведёт к череде локальных конфликтов, заявил доктор военных наук Константин Сивков в беседе с Lenta.ru.

Учитывая ядерные возможности всех сторон потенциального конфликта, надо полагать, что полномасштабной войны по типу третьей мировой не будет, по крайней мере, в видимой перспективе. А вот локальные военные столкновения — обязательно, — предсказал Сивков.

Он пояснил: первенство на международной арене переходит от США и Европы к странам Индо-Тихоокеанского региона, в частности — союзу России и Китая. Гонка вооружений никогда не прекращалась, но стала более открытой. По его мнению, третью мировую войну стоит ожидать только в том случае, если одна из стран с ядерным оружием в своём арсенале почувствует, что находится на грани полного уничтожения.

Ранее стало известно, что третья мировая война может начаться из-за действий США на территории Тайваня. Соединённые Штаты назвали действия КНР провокационными в угоду жителям самопровозглашённого государства.