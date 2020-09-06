Военные США продемонстрировали «революционную» систему боя

https://static.news.ru/photo/0cf5e308-f0c1-11ea-abbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX-Imagery /pixabay.com

Американские военные на базе морской авиации Эндрюс продемонстрировали «революционную систему управления боевыми действиями».

Эта система позволяет военным принимать решения во время боевых действий, сообщает Defence News.

Центр управления отображает цифровую картину поля боя, которая, кажется, даёт почти всеведущую картину как американских, так и противостоящих возможностей. <...> Операторы вручную работали с потоками данных, уточняли информацию у других войск по телефону и создавали бесконечные слайды PowerPoint для передачи информации к вышестоящему руководству, — привели сообщение издания на портале Life.ru.

Руководитель отдела закупок ВВС США Уилл Ропер отметил, что пока в системе «революционное» только название, система требует доработки, однако выглядит «многообещающее». Он уверен, что после доработки система станет «зрелой для использования».

Как писал NEWS.ru ранее, американские СМИ назвали возможных покупателей российской «Арматы». По версии издания The National Interest, покупателем, вероятнее всего, станет Индия.