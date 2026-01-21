Военэксперт объяснил, что мешает США создавать межконтинентальные ракеты

Запад преследуют неудачи в разработке межконтинентальных ракет, и на фоне ситуации в мире США и Европа пока ограничатся имеющимися у них арсеналами, сказал NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, вопросы энергетического сотрудничества для Запада на данный момент важнее.

Сейчас у лидеров стран Запада другие задачи — особенно у [президента США] Дональда Трампа в связи с ситуацией вокруг Гренландии. А у Европы собственные проблемы — на американском дорогущем сжиженном газе далеко не поедешь. Для обеспечения энергетики нужны деньги, а тут еще Украина висит. Поэтому Европа еще более скована в смысле фундаментальных ракетных разработок, чем США, — сказал Дандыкин.

По его словам, американские власти сегодня активно вкладываются в гражданское освоение космоса частными кампаниями — впоследствии это может быть использовано в военных нуждах.

Сейчас и США, и другие страны — те же Япония и Индия — развивают космические технологии. Не надо сбрасывать со счетов Илона Маска, его Starlink и еще много чего интересного. Они уже вроде бы создали тяжелую ракету для полетов на Луну. Но у России давно есть «Ангара», так что какой-то паритет тут существует, — сказал военный эксперт.

При этом, добавил Дандыкин, в области гиперзвука РФ лидирует и лунные ракеты исправить это положение Западу не помогут.

Ранее сообщалось, что американская компания GRU Space намерена построить на Луне первую гостиницу на четверых к 2032 году. Как сообщается на сайте компании, она будет представлять собой надувную конструкцию, созданную на Земле.