15 января 2026 в 16:06

Военэксперт назвал главное отличие нового ударного дрона «Герань-5»

Генерал Липовой: у «Герани-5» повышена живучесть за счет секретного оборудования

БПЛА «Герань» БПЛА «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM
Новый российский ударный дрон «Герань-5» имеет секретное бортовое оборудование, позволяющее оператору контролировать обстановку не только по курсу БПЛА, но и сзади, сказал NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, это позволяет уклоняться от атак с задней полусферы и существенно повышает эффективность дрона.

«Герань-5» — это усовершенствованная версия предыдущих моделей беспилотных летательных аппаратов семейства «Герань». Главное отличие — наличие дополнительного засекреченного оборудования, которое позволяет оператору контролировать ситуацию не только впереди, но и позади аппарата. Это особенно важно в условиях, когда противник пытается сбивать «Герань» с помощью дронов-«коптеров», атакующих сзади, — сказал Липовой.

Он пояснил, что благодаря этому оборудованию БПЛА способен выполнять противокоптерные маневры, уклоняясь от атак в задней полусфере и повышая свою выживаемость.

Кроме того, улучшены возможности уклонения от огневого воздействия при прохождении над территорией противника. В итоге «Герань-5» существенно повысила эффективность и устойчивость к средствам ПВО ВСУ как с земли, так и с воздуха, — отметил Липовой.

Ранее сообщалось, что ВС России получили преимущество над Вооруженными силами Украины за счет оснащения беспилотников «Герань» ракетами ПЗРК «Игла». Модернизированные дроны продемонстрировали способность поражать динамичные движущиеся цели и оказывать непосредственную поддержку сухопутным войскам.

ВС РФ
БПЛА
дроны
вооружения
герань
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
