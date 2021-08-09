ВМФ в 2021 году получит сразу три атомные подлодки

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До конца 2021 года Российский Военно-морской флот получит сразу три атомные подводные лодки (АПЛ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли.

Ранее генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщал, что предприятие до конца текущего года намерено сдать три подводные лодки. При этом он не уточнил, какие именно.

По словам собеседника агентства, речь идёт о стратегической подводной лодке «Князь Олег» (проект 955А «Борей-А»), многоцелевой АПЛ «Новосибирск» (проект 885М «Ясень-М») и носителе беспилотных «Посейдонов» АПЛ «Белгород» (проект 09852).

Предполагается, что «Князя Олега» направят флоту уже в сентябре текущего года, а «Новосибирск» сдадут в декабре.

«Новосибирск», по имеющимся данным, в сентябре 2021 года завершит испытания.

Ранее сообщалось. что атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» (проект 885 «Ясень-М») был торжественно спущен на воду в Северодвинске на предприятии АО ПО «Севмаш».