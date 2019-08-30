https://static.news.ru/photo/22980680-ccb1-11e9-b9dc-fa163e074e61_660.jpg Су-35 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские истребители Су-35 и Су-57 могут представлять реальный интерес для Турции. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Окончательное решение об их приобретении — за Анкарой, сказал политик « Интерфаксу ».

Накануне турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что переговоры о поставках Су-57 уже начались. Анкара рассматривает их как возможную замену американским истребителям F-35.

Серийное производство Су-57 начнётся в 2019 году. Первоначально в Вооружённые силы РФ будет поставляться истребитель с двигателем первого этапа. Позднее на самолёт будет устанавливаться двигатель второго этапа, который в настоящее время проходит испытания.

Ранее News.ru писал, что Су-57 обладает рядом преимуществ перед американскими и китайскими боевыми машинами. Российский самолёт оснащён уникальным радиолокатором, который позволяет пилоту обозревать и воздушное, и наземное пространство на сотни километров.