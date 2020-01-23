Глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Ногинский рассказал, что новая версия воздушной машины оснащена дополнительным оборудованием.
Разработанная модель получила название Ми-8АМТШ-ВН. По словам главы холдинга, на этом вертолёте улучшены средства поражения, а также распознавания и обнаружения боевой цели,
Речь о системах более высокого уровня. Это результат по интеграции тех решений, которые предлагает наша кооперация, - резюмировал Ногинский.
Как писал NEWS.ru ранее, российский разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор» первым в мире получил широкополосную систему связи, позволяющую вести высокоскоростную передачу данных. Об этом сообщил генеральный директор машиностроительного концерна «РТИ» Павел Лаптаев.
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