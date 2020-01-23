https://static.news.ru/photo/51131082-3e43-11ea-acf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Ногинский рассказал, что новая версия воздушной машины оснащена дополнительным оборудованием.

Разработанная модель получила название Ми-8АМТШ-ВН. По словам главы холдинга, на этом вертолёте улучшены средства поражения, а также распознавания и обнаружения боевой цели, передаёт ТАСС.

Речь о системах более высокого уровня. Это результат по интеграции тех решений, которые предлагает наша кооперация, - резюмировал Ногинский.

Как писал NEWS.ru ранее, российский разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор» первым в мире получил широкополосную систему связи, позволяющую вести высокоскоростную передачу данных. Об этом сообщил генеральный директор машиностроительного концерна «РТИ» Павел Лаптаев.