Великобритания впервые использовала Poseidon для слежения за судном ВМФ РФ

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Британские ВВС впервые задействовали патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon. Самолёт был использован для слежения за проходом российского корабля «Василий Быков» через Северное море.

Об этом сообщили в Минобороны Великобритании. По его данным, первый в партии из девяти самолётов, купленных Великобританией, базируется на базе «Кинлосс Барракс» в Шотландии. При слежении за российским кораблём машине из 120-го авиаотряда оказывали поддержку истребители Typhoon и самолет-заправщик Voyager, передаёт ТАСС.

В понедельник утром Boeing P-8 Poseidon из 120-го авиаотряда, размещающегося на базе «Кинлосс Барракс», продемонстрировал скорость и готовность, осуществив продолжительное слежение за российским кораблем «Василий Быков» во время его прохода через Северное море, — говорится в сообщении военного ведомства.

Патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» Черноморского флота в начале августа вышел из зоны ответственности Балтийского флота и взял курс в направлении Черного моря. Во время перехода судно преодолеет более пяти тысяч морских миль, пройдёт часть Атлантического океана, Северное, Балтийское, Средиземное, Эгейское, Мраморное и Черное моря.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Россия разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, которая предполагает внедрение в глубины Чёрного моря гидроакустических систем. Об этом со ссылкой на исследование бывшего командующего ВМС Украины Сергея Гайдука сообщает Defence Express.