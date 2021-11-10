Российские военные изобрели электрический купол для защиты от дронов

Учёные Общевойсковой академии Вооружённых сил России создают новый комплекс защиты критически важных объектов инфраструктуры от групповых атак дронов. Он представляет собой электризуемое заграждение купольного типа, способное отгонять и уничтожать беспилотники. Об этом сообщается на сайте Роспатента.

Изобретение запатентовано в конце октября 2021 года и предназначено для охраны от группового нападения беспилотников критически важных объектов, в том числе атомных электростанций и нефтехранилищ. Отмечается, что при групповом нападении малоразмерных дронов применение традиционных комплексов защиты затратно, а вероятность попадания довольно низка.

Защитное электризуемое заграждение снабжено радиоэлектронной системой обнаружения БПЛА, позволяющей определять количество летательных аппаратов и параметры их движения. Всего предусмотрено три режима работы «электрического купола»: охранный, охранно-отталкивающий (воздействие без уничтожения дронов) и охранно-поражающий (с уничтожением беспилотника).

Ранее сообщалось, что в России создают новый боеприпас, который предназначен для более эффективной борьбы с малоразмерными беспилотниками и авиабомбами. Снаряд состоит из корпуса с набором метательных блоков, в каждом из которых находятся взрывчатка и поражающие элементы. Эти грузы соединены гибкими связующими режущими элементами. При взрыве недалеко от цели грузы попарно выстреливаются и растягивают за собой связующие элементы, из которых образуется режущая сеть.