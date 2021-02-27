В Турции сообщили о неспособности российского оружия остановить Bayraktar

https://static.news.ru/photo/bb00e3ba-7994-11eb-b4a4-96000091f725_660.jpg Фото: Petro Poroshenko /Global Look Press

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 остаются неуязвимыми для российских систем радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил генеральный директор частной компании Baykar, выпускающей дроны, Халук Байрактар.

Так он прокомментировал появившиеся в соцсетях снимки с турецким дроном, якобы сбитым российскими военными в Ливии. Заявление гендиректора приводит F5Haber.

REVERSE SIDE OF THE MEDAL

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Байрактар не стал останавливаться на ситуации подробнее. Турецкие беспилотники, по мнению зарубежной прессы, хорошо зарекомендовали себя во время конфликта в Нагорном Карабахе, и теперь Анкаре выгодно поддерживать этот имидж за своим оружием, что обеспечит хорошие экспортные контракты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» могут «проморгать» одинокий дрон-камикадзе из-за его «незначительности». Такую вероятность допустил обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин. Однако эшелонированная система ПВО и современные средства РЭБ вполне способны обеспечить РФ защиту от атаки дронов, считает эксперт.