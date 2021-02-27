В Турции сообщили о неспособности российского оружия остановить Bayraktar

Байрактар не стал останавливаться на ситуации подробнее. Турецкие беспилотники, по мнению зарубежной прессы, хорошо зарекомендовали себя во время конфликта в Нагорном Карабахе, и теперь Анкаре выгодно поддерживать этот имидж за своим оружием, что обеспечит хорошие экспортные контракты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф» могут «проморгать» одинокий дрон-камикадзе из-за его «незначительности». Такую вероятность допустил обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин. Однако эшелонированная система ПВО и современные средства РЭБ вполне способны обеспечить РФ защиту от атаки дронов, считает эксперт.