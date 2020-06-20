В США впервые сбросили авиабомбу «Золотой Орды»

https://static.news.ru/photo/51d47c02-b352-11ea-909a-fa163e074e61_660.jpg Истребитель F/A-18E/F Super Hornet Фото: Mcs3 Zachary Wheeler/U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первые испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker прошли в США в июне 2020 года. Снаряд называют оружием, способным изменить «правила игры» после его интегрирования в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»).

В ходе испытаний авиабомбу впервые сбросил истребитель F/A-18E/F Super Hornet, сообщает Forbes. Издание отмечает, что получить бомбу на вооружение должны также истребитель F-15E Eagle и истребитель-«невидимка» F-35 Lightning II. Последний сможет нести до 24 таких зарядов.

До конца 2020 года специалисты должны оценить возможности StormBreaker, которую создают с использованием наработок 1980-х годов. Отличительной особенностью авиабомбы является то, что она сама заранее отбирает выбранные цели по приоритету их поражения и позволяет корректировать курс самолётом-носителем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что гиперзвуковых носителей ядерного оружия у Соединённых Штатов Америки нет. Белый дом собирается применить технологию только для обычных боеприпасов, заявил ответственный за создание подобных систем в Пентагоне (Минобороны США) Майкл Уайт. Он добавил, что Вашингтон создаёт сразу несколько носителей гиперзвукового оружия.