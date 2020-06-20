В США впервые сбросили авиабомбу «Золотой Орды»

Первые испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker прошли в США в июне 2020 года. Снаряд называют оружием, способным изменить «правила игры» после его интегрирования в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»).
В ходе испытаний авиабомбу впервые сбросил истребитель F/A-18E/F Super Hornet,
До конца 2020 года специалисты должны оценить возможности StormBreaker, которую создают с использованием наработок 1980-х годов. Отличительной особенностью авиабомбы является то, что она сама заранее отбирает выбранные цели по приоритету их поражения и позволяет корректировать курс самолётом-носителем.
Ранее NEWS.ru сообщал, что гиперзвуковых носителей ядерного оружия у Соединённых Штатов Америки нет. Белый дом собирается применить технологию только для обычных боеприпасов, заявил ответственный за создание подобных систем в Пентагоне (Минобороны США) Майкл Уайт. Он добавил, что Вашингтон создаёт сразу несколько носителей гиперзвукового оружия.
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