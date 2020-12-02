В США назвали российское оружие, которое станет «серебряной пулей» для F-35

https://static.news.ru/photo/14b2bcda-34a3-11eb-bc76-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen

В Соединённых Штатах восхитились характеристиками новейшего российского зенитного ракетного комплекса С-500, который способен уничтожать низкоорбитальные спутники и некоторые типы космических кораблей.

По словам одного из авторов американского журнала National Interest, С-500 способны обнаруживать и уничтожать до десяти боеголовок баллистических ракет, которые летят со скоростью четыре мили в секунду. Кроме того, уточняется, что противоракетная платформа может использовать несколько радиолокационных систем, чтобы одновременно обнаруживать разные типы целей: самолёты, беспилотники, вертолёты и ракеты.

Время отклика флагманской системы С-500 будет на шесть секунд меньше, чем у предыдущей модели С-400 «Триумф». Такого показателя российские конструкторы смогли добиться благодаря модифицированным радарам. Ожидается, что максимальная дальность действия нового зенитного ракетного комплекса составит до 600 километров. Издание отмечает, что на состоявшихся испытаниях ЗРК уже сумел уничтожить цель на удалении в 481 километр, что на 80 километров больше, чем у любой из существующих аналогичных систем.

Автор статьи утверждает, что помимо спутников и космических аппаратов российские С-500 могут стать настоящей «серебряной пулей» для американских истребителей-невидимок F-35.

Ранее заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин заявил, что работы по созданию российской зенитно-ракетной системы нового поколения С-500 завершатся в 2021 году. Он рассказал, что отдельные элементы будущей С-500 уже созданы, сейчас проходят государственные испытания упрощённой комплектации будущего ЗРК. Мобильная система противовоздушной и противоракетной обороны будет готова в следующем году.

Новая система С-500 — преемница ЗКР С-400 — сможет помимо выполнения функций системы ПВО и ПРО уничтожать вражеские спутники и гиперзвуковое оружие на низкой орбите Земли. Ожидается, что первый образец нового ЗРК поступит на вооружение российской армии в 2025 году, писал NEWS.ru.