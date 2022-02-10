В США российский Су-30 назвали лучшим истребителем своего поколения

Российский Су-30 лучше всего подходит на роль передового и высококлассного истребителя поколения 4+ на мировых рынках. Истребитель для уничтожения воздушных целей днём и ночью оказался наиболее популярной экспортной моделью на четырёх континентах, сообщает американский журнал Military Watch.

При этом Су-30 превзошёл по продажам американский F-15. К преимуществам российского самолёта издание отнесло наличие у него системы наведения «воздух — земля» и противокорабельного вооружения.

Американский F-15 Eagle, имея схожие с Су-30 возможности в некоторых областях, уступает ему в манёвренности. Также ему не хватает системы инфракрасного поиска и отслеживания, хуже вооружение.

Ещё истребители серьёзно отличаются по цене — у Су-30 шире модельный ряд, предназначенный под разные бюджеты и эксплуатационные требования заказчиков. Американский F-15 является самым дорогим истребителей из тех, которые доступны на экспорт. У него и боеприпасы дорогие.

Ранее стало известно, что журнал Military Watch признал российский Су-30СМ2 превосходящим по выносливости и манёвренности любой западный истребитель. Также издание отметило, что данная модификация по дальности поражения целей ракетами класса «воздух — воздух» вдвое опережает западные самолёты, достигая результата в 400 километров.