В США рассказали о «вооружённом до зубов» корабле из России

Журналисты американского журнала The National Interest оценили модернизацию российского корабля времён холодной войны «Маршал Шапошников». По их мнению, фрегат, который начал вторые испытания в Японском море, после ремонта стал «кораблём универсального назначения».
Способствовало этому полное перевооружение «Маршала Шапошникова»,
Ожидается, что фрегат вернётся в строй Тихоокеанского флота до конца 2020 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» до конца 2020 года произведёт ещё три испытательных пуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон». Её целью, в частности, станет морская мишень, имитирующая авианосец. В ходе лётных испытаний ракеты все три пуска с «Адмирала Горшкова» предусматривают реальное поражение морских или наземных мишеней.