В США рассказали о «вооружённом до зубов» корабле из России

https://static.news.ru/photo/d6aaa47c-159c-11eb-b77c-fa163e074e61_660.jpg Фрегат «Маршал Шапошников» Фото: MOD Russia/Global Look Press

Журналисты американского журнала The National Interest оценили модернизацию российского корабля времён холодной войны «Маршал Шапошников». По их мнению, фрегат, который начал вторые испытания в Японском море, после ремонта стал «кораблём универсального назначения».

Способствовало этому полное перевооружение «Маршала Шапошникова», отмечается в статье. Так, его боевую мощь усилили обустройством пусковых установок для ракет «Оникс» и «Калибр-НК». Также на вооружении должны появиться гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Ожидается, что фрегат вернётся в строй Тихоокеанского флота до конца 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» до конца 2020 года произведёт ещё три испытательных пуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон». Её целью, в частности, станет морская мишень, имитирующая авианосец. В ходе лётных испытаний ракеты все три пуска с «Адмирала Горшкова» предусматривают реальное поражение морских или наземных мишеней.