Генерал США назвал преимущества российской ракеты «Буревестник»

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Крылатая ракета «Буревестник» позволит России при успешной доводке наносить удары с любого направления. Об этом заявил глава Северного командования Вооружённых сил (ВС) США генерал Глен Ван Херк.

По словам Херка, за последние несколько лет Россия развернула передовое кибероружие и системы противокосмической обороны, а также новое поколение высокоточных крылатых ракет большой дальности. Кроме того, Москва готовится создать серию передовых вооружений, призванных гарантировать её способность доставлять ядерные боезаряды в США.

Это включает трансокеанскую ядерную торпеду «Посейдон» и крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, принятие на вооружение этих систем осложнит возможности США обнаруживать и защищаться от атак с воздуха, моря и даже с российской территории.

Ранее NEWS.ru сообщал, что военные разведчики Великобритании предупредили: российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» способна находиться в воздухе почти неограниченное время и атаковать с неожиданного направления по всей планете. Глава военной разведки Соединённого Королевства Джим Хокенхалл считает, что Минобороны РФ выбрало путь не количественного наращивания оружия, а более оперативного создания его новых разновидностей.

Однако CNN, ссылаясь на представителей разведки США, отмечает, что «Буревестник» испытывали минимум пять раз и все пять раз испытания завершались авариями. При этом ракета летела максимум чуть более двух минут, а минимум — около четырёх секунд.